Cagliari, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna: ai domiciliari 37enne filippino.

Maltrattamenti in famiglia, applicati gli arresti domiciliari nei confronti di un 37enne filippino residente a Cagliari. Il provvedimento trae origine da un intervento eseguito dai carabinieri il 27 giugno scorso, durante il quale la convivente dell’uomo, una sua connazionale, aveva dichiarato di essere rimasta vittima per l’ennesima volta di un’aggressione. E’ emerso un quadro di maltrattamenti e di violenze di vario genere, anche sessuali, che hanno trovato riscontro nei successivi accertamenti svolti da militari dell’Arma attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui vive la ex compagna e i carabinieri vigilano sul rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.