Cagliari, lutto nel mondo dello sport: muore a 73 anni il “cavaliere” Gianni Giordano

Lacrime e choc a cagliari per la scomparsa di Gianni Giordano, se ne va a 73 anni un massaggiatore sportivo conosciuto da tantissime persone. Ha lavorato come tipografista e, praticamente “da sempre”, ha fatto anche il massaggiatore sportivo per tante squadre, sia di calcio, sia di basket, sia di pallavolo. Il cognato, Sergio Sirca, con la voce rotta dalla commozione, spiega che “Gianni è morto al Brotzu, era ricoverato da qualche mese per dei problemi al fegato. Lascia moglie, Maria Grazia, e due figli, un maschio e una femmina, Riccardo e Simona. Ha sempre fatto il massaggiatore sportivo per tante società: La Palma, il Sant’Elia, La Marina, da anni era alla Virtus femminile: mancherà a tutti”.

Su Facebook sono già tanti i messaggi di cordoglio, oltre ai comunicati ufficiali. Come quello della Fip Sardegna: “Il presidente Bruno Perra, i consiglieri e i collaboratori del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, sono partecipi del dolore che ha colpito la famiglia Giordano per la scomparsa di Gianni, un grande professionista, amato e stimato da tutto il mondo dello sport isolano”. Su Facebook spiccano anche le condoglianze della Virtus Cagliari: “Il nostro Giannetto non c’è più. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo tutti noi in questo momento. Con Gianni va via una parte importante della Virtus. Gianni era l’amico di tutti, sempre disponibile, sempre pronto a scherzare. Le circostanze di questo brutto periodo non ci permettono di salutarti come meriteresti. E come tutti noi vorremmo. Ci stringiamo al dolore di Maria Grazia e dei tuoi amati figli, Sarai sempre un vivo ricordo in tutti noi. Ciao cavaliere”. Il funerale sarà domani, sabato 17 ottobre, alle 15:30, nella chiesa cagliaritana di Sant’Eulalia.