18/05/2025

Cagliari, lutto al Santissima Trinità, addio alla Dottoressa Stefania Cosmi: si è spenta improvvisamente all’età di 45 anni. Ginecologa, medico stimato dai colleghi e dalla sue pazienti è deceduta per cause ancora ben da chiarire. Immenso il dolore per la sua prematura scomparsa: annullata anche la festa della mamma organizzato dalle madri che hanno messo alla luce i propri figli al SS Trinità.“Con immenso dispiacere vi comunichiamo che i festeggiamenti per la festa della mamma prevista per il giornosono rinviati a data da destinarsi.

Tutta la Famiglia di Nascere al Santissima Trinità sta vivendo il grande lutto per la prematura perdita della Dottssa Stefania Cosmi, nostro medico stimato e adorato da tutti.

Anche la conferenza di Reparto prevista per domani 08/05/2025 alle ore 18:30 in via Piero della Francesca è annullata”.