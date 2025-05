Sestu, allarme zecche in paese, negli spazi pubblici come in quelli privati si moltiplicano le segnalazioni dei residenti: “Dopo una passeggiata il mio cane aveva addosso 32 esemplari”.

Prolificano abbondantemente e sono estremamente pericolose per gli esseri umani come per gli animali e, in alcuni casi, nemmeno l’antiparassitario funziona come valido deterrente per l’ixodida.

“Questo è il regalino di una singola passeggiata con il mio cane sui marciapiedi di Sestu. 32 zecche prese sicuramente nelle erbacce che spuntano dai marciapiedi” ha spiegato un cittadino che ha mostrato il bottino tolto dai peli del cane. La zona è quella di via Emilio Lussu, ma anche in via Dante sono stati segnalati gli animali.

Il cane in questione è “trattato con antiparassitario quindi le zecche passeggiavano sul 4 zampe con il rischio che mi infestassero la casa”.

In questi casi è bene segnalare al Comune la problematica al fine di inoltrare agli organi di competenza per la disinfestazione.