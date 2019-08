Cagliari, l’sos di una donna: “Scippata alla Marina da un uomo di colore”

“Sono stata scippata alla Marina da un uomo di colore”. Questo l’sos lanciato da una donna ieri mattina (lunedì 26 agosto), verso le sette, al 113. Poche ma chiare parole, quelle dette all’operatore che ha preso subito in carico la sua segnalazione. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati gli agenti di una pattuglia della squadra volante. Hanno sentito la descrizione fatta dalla donna e il suo racconto: mentre stava camminando per le viuzze del rione portuale cagliaritano, “un uomo di colore” le avrebbe “strappato la borsetta”. Dentro, come confermato dai dati in mano alla polizia, ci sarebbero stati “un mazzo di chiavi e un cellulare”. Gli agenti hanno cercato di rintracciare il presunto rapinatore, ma non l’hanno trovato. “La donna, alla fine, ha scelto di non fare nessuna denuncia”, informano dagli uffici della questura di Cagliari.

(foto simbolo)