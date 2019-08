Quartu, pino crollato al parco: “Ho visto la morte a un metro da me”

“Ho visto la morte a un metro da me. Sentito l’aria di quel gigante verde accarezzarmi la pelle, ho visto, impietrita, senza riuscire a muovere un dito un bimbo di due anni e il suo papà sparire lì sotto per 10 secondi. Ci sarei potuta essere io li sotto, e grazie a Dio posso invece raccontarlo. Sono le parole della nostra lettrice Danila Giacobelli, che ieri sera si trovava al parco Parodi a Quartu, quando il grosso pino è crollato. Una tragedia sfiorata. “Sarà dura dimenticare. Grazie ai soccorritori, che mi hanno aiutato e confortato per quasi due ore dopo essere svenuta. Da oggi apprezzerò tutte le piccole cose della vita, avrò un miracolo da raccontare. Un ricordo indelebile, una scena agghiacciante davanti agli occhi…a 1 metro dai miei occhi”.

Erano presenti decine di persone ieri al parco perché si tenevano due feste di compleanno. Il bilancio dell’incidente che poteva essere ben più grave è cinque feriti, tra cui un bimbo di un anno e una di 13.