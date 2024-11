Cagliari, lotta fra la vita e la morte la 17enne falciata sulle strisce in viale Colombo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lotta fra la vita e la morte ed è in condizioni estremamente critiche la 17enne, residente in un comune dell’hinterland cagliaritano, falciata questa mattina sulle strisce pedonali in viale Colombo mentre andava a scuola, al liceo scientifico Alberti. E’ successo poco dopo le 8 all’altezza di piazza Paolo VI. La ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un cagliaritano di 82 anni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’automedica e un’ambulanza del servizio 118. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate molto critiche: è stata colpita in modo violentissimo e le lesioni alla testa sono gravi, subito dopo l’impatto ha perso conoscenza ed è rimasta a terra priva di sensi.

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso. La polizia locale di Cagliari, arrivata sul luogo dell’incidente, ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. All’uomo è stata immediatamente ritirata la patente e sarà deferito alla procura della Repubblica per il reato di lesioni stradali.