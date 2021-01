Cagliari, lo strano caso delle fioriere abbandonate e dimenticate nel Corso: “Qui regna una totale incuria”

Non se ne può più. Nel rione Palabanda, noto anche come ” Su Brugu” regna un’incuria totale. Gli abitanti e gli operatori del Corso ,tra via Porto Scalas e Via Caprera si sentono abbandonati. Non è soltanto una dimenticanza, è forse una punizione ? Ci dicono in molti. Il caso delle fioriere ha fatto traboccare il vaso, come si dice in gergo classico. Nel Centro storico, da piazza Garibaldi a Via Caprera, passando per Piazza Costituzione, tra Viale Regina Margherita e Via Regina Elena, Via Manno e Via Cima,

sono state collocate da oltre tre mesi un centinaio di fioriere di diverse dimensioni che, tra accese polemiche per il loro arredo floreale iniziale , addirittura piante d’ulivo di notevole dimensione, che avrebbero potuto trovare sede all’Orto botanico, hanno caratterizzato il periodo natalizio. Ma di tutte queste fioriere, ben sette sono rimaste orfane, abbandonate, dimenticate: tre all’inizio del Corso all’angolo di Via Caprera (sono quelle che

potete vedere nella foto ), tre all’imbocco di Via Porto Scalas – angolo Viale Sant’Ignazio e una nel Corso all’inizio di Via Maddalena, dirimpetto al fantomatico Castello ” Sorcesco”,

luogo di lavori infiniti e di insopportabile degrado urbanistico e igienico. Nonostante le segnalazioni

e le proteste, le fioriere sono così, in pietoso stato di

abbandono,senza una plausibile ragione. Perchè ? Una dimenticanza ?

Eppure ci passano tutti i giorni Amministratori, tecnici, operatori

comunali. A nessuno è venuto in mente di porsi un interrogativo e

segnalare il caso e far intervenire chi di dovere ? Oltre che sentirsi

abbandonati,i residenti e gli operatori economici di

quel tratto di Centro storico, avvertono sulla loro pelle e sui loro

sentimenti un senso di frustrazione : ma non è che ci abbiano voluto

punire ?

Marcello Roberto Marchi