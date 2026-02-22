Cagliari, lo spettacolo al Poetto: “Guardate, è tornata la nostra sabbia bianchissima e bellissima”.Esulta l’assessora Luisa Giua Marassi, il ciclone Harruy ha riportato la sabbia bianca nel cuore del Poetto :”Oggi ho corso sul lungomare Poetto e vi assicuro che lo spettacolo è stato strabiliante. Non avevo mai visto cosi tanta sabbia bianca, bellissima, restituita alla nostra spiaggia.

Si è vero, in alcuni punti ha sommerso sostegni e infrastrutture, ma è un tale prezioso regalo, che non si può non considerare un miracolo della natura.

Il mare è severo, temibile a volte, ma è la risorsa più importante che abbiamo e anche la più bella.

Con la sua forza imprevedibile porta via … ma poi riporta e restituisce … conchiglie, alghe, sabbia e tutti i suoi beni più preziosi.