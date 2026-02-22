Bosa, il pauroso crollo nel vecchio seminario: “Chiuse tutte le strade intorno, evitate di passare nella zona”. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto una chiamata di soccorso per crollo di una grossa porzione del vecchio seminario di Bosa, in Via del Carmine. Sul posto è stata inviata da subito la squadra VF del distaccamento di Macomer nonché una squadra in supporto dal distaccamento di Cuglieri. Le squadre VF hanno provveduto a verificare l’assenza di persone coinvolte ed hanno provveduto a isolare l’intera area circostante individuando una “zona rossa” temporanea non potendo escludere l’eventualità di ulteriori crolli. Sono state inoltre chiuse tutte le strade prospicienti lo stabile e sono state evacuate tre abitazioni private adiacenti. Nella giornata di domani sarà rivalutata la situazione nel corso di una riunione convocata al COC dal Sindaco e dal Vice Sindaco di Bosa alla presenza del funzionario tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e gli altri enti coinvolti. Sul posto Carabinieri e Polizia locale.