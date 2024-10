Cagliari, lo scuolabus ostaggio delle auto in sosta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sparita, cancellata dopo i lavori stradali effettuati a giugno, in via del Sole, Quartiere del Sole, ogni giorno è sempre più caos. La segnalazione giunge direttamente da alcuni genitori che hanno messo in evidenza come il posteggio, riservato allo scuolabus, sia diventato parcheggio “abusivo” da parte di chi, per comodità, non lascia lo spazio necessario al pulmino giallo. Le conseguenze? Il delirio. Il bus è costretto a sostare in doppia fila, bimbi e ragazzini sfrecciano ovunque, clacson impazziti. “A maggio sono stati effettuati dei lavori terminati la prima decade di giugno” spiega un genitore. “Sino ad allora era ben segnalato il posteggio per il bus. Le strisce gialle, poi, sono sparite. E non sono state più tracciate”. Certo, la segnaletica orizzontale non manca e chi sosta in divieto sono alcuni genitori che accompagnano e riprendono i figli da scuola. Eppure l’irresponsabilità di pochi mette in ginocchio tanti, a iniziare dagli studenti, che devono dribblare le auto imbottigliate nel traffico. “Chiediamo al Comune di ripristinare la sosta con la giusta segnaletica per garantire ordine e sicurezza a tutti”.