Non si ferma all’alt e scappa, pensionato bloccato dopo un inseguimento a Ussaramanna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un pensionato di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente a Ussaramanna, è stato denunciato dai carabinieri di Lunamatrona per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’alcolemia.

Gli eventi che hanno portato alla denuncia sono iniziati quando l’uomo, alla guida di una Opel Zafira, non si è fermato all’alt intimato dai militari lungo la via Marmilla. I carabinieri hanno quindi avviato un inseguimento che si è protratto fino alla località “Ussaredda”, dove il veicolo è stato intercettato e bloccato. Fortunatamente l’inseguimento non ha causato danni ad altri utenti della strada.

Una volta fermato, l’atteggiamento nervoso e scomposto dell’uomo ha portato i militari a sospettare che la ragione della sua fuga fosse legata a un elevato tasso alcolemico. Il pensionato ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, un rifiuto che ha avuto come conseguenze immediate il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca. Tuttavia, le sorprese non si sono fermate qui.