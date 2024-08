Cagliari, lite nel traffico per una mancata precedenza finisce a sprangate: 22enne ferito a Pirri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lite nel traffico finisce a sprangate: 22enne ferito a Pirri. Violento episodio questa sera in via del Canneto dove è scoppiata una lite tra gli occupanti di due auto, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Due uomini in corso di identificazione, sarebbero scesi dall’auto e avrebbero aggredito con una spranga quattro giovani presenti nell’altra vettura, ferendone due. uno di loro, un 22enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I carabinieri stanno indagando per identificare tutte le persone coinvolte.