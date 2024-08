Da febbraio senza pediatra: protesta delle mamme a Sarroch

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarroch – Senza pediatra da febbraio, la disperazione di una mamma: “Mi hanno detto di andare a Domus de Maria o Capoterra, ma io non sono automunita e, credo, come me, nella stessa situazione vi siano altre famiglie”. Sanità zoppicante, carenza di medici che curano i bambini e le mamme si arrangiano come possono.

Il grido disperato di Romina Pala, 46 anni, genitore di un piccolo di 7 anni che, tra virus e raffreddori, per trovare assistenza è costretta a rivolgersi al suo medico di famiglia. Ma ancora per poco: tra qualche mese andrà in pensione. “A febbraio il nostro pediatra dottor Asara è andato in pensione, quindi da febbraio ad oggi siamo senza pediatra.

La situazione per me non è delle migliori, ma credo per tutte le famiglie che hanno figli minori. Mio figlio – spiega la donna – a 7 anni tende ad ammalarsi molto spesso”. Un’età delicata e, tra scuola e mesi freddi, virus e malanni sono quasi all’ordine del giorno. “Non si può certo rimanere scoperti di un medico specialista come il pediatra.

Tutte le famiglie del mio paese si arrangiano come possono ma di certo non si può andare avanti cosi.

Io ogni volta devo rivolgermi al mio medico di base ma il prossimo anno andrà in pensione”. Doppio problema, insomma e la situazione tenderebbe a peggiorare ulteriormente se, entro breve, non arriverà un nuovo medico.

Casi estremi c’è la guardia medica a cui rivolgersi, ma il pediatra è importante per la crescita del bambino e per altri fattori.

Non si può nel 2024 arrivare a questo punto”.