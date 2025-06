Le indagini, ormai sembra concluse, sul delitto di Pierina Paganelli continuano a ruotare attorno ad un’unica figura, quella di Louis Dassilva. Il 35enne, per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio, è al momento ritenuto l’unico responsabile per l’omicidio della 78enne, uccisa con 29 coltellate nel garage della palazzina di via del Ciclamino la notte del 3 ottobre 2023.

Quindi, sono state confermate tutte e quattro le aggravanti contestate dal pubblico ministero Daniele Paci.

In particolare, ci si riferisce ai motivi abbietti, la crudeltà nei confronti della vittima, all’aver agito in orario notturno approfittando di condizioni tali da impedire la difesa personale della donna, e alla premeditazione.

Gli inquirenti, quindi, continuano a credere che il 35enne senegalese abbia agito per nascondere e tutelare la storia d’amore con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

La prima udienza è prevista il prossimo 23 giugno nel tribunale di Rimini.