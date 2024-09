Cagliari, l’Isola intera prega per Anastasia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia che ha commosso il web attraverso il grido disperato della mamma Maria Gabriella raccolto da Chicco Lecca, amico inseparabile e collega dell’indimenticabile Antonello Lai.

La giovane Anastasia è affetta da una rarissima malattia psichiatrica, un dramma che non consente alla ragazza di vivere serenamente. La sua mamma, che segue la giovane in ogni suo passo, da molto chiede un ausilio specifico per la figlia che, nei momenti di crisi, mette a serio pericolo la sua vita, senza consapevolezza, ingabbiata da quei fantasmi mentali che non vanno via, gettando nello sconforto il genitore che, disperatamente, tenta di ottenere per Anastasia le cure adeguate, necessarie al fine di evitare episodi come quello che la costringono, ora, nel letto della rianimazione. Circondata dall’affetto di migliaia di persone che hanno iniziato a volerle bene attraverso video, racconti e immagini, si prega, si spera che la ragazza esca dal tunnel il più presto possibile. Dalla giovane si è recato anche l’assessore regionale, “un gesto non dovuto ma significativo.

Un Grazie sincero nella speranza che questo gesto sia l’inizio di un nuovo corso per tutti coloro che non hanno voce” ha scritto Chicco Lecca.