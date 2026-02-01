Cagliari, l’incredibile forza delle onde del mare: a Sant’Elia diversi blocchi di cemento armato sono stati spinti dalla furia della tempesta. Le immagini, immortalate da un lettore di Casteddu Online, dimostrano la potenza della mareggiata causata dal ciclone Harry.
La piccola spiaggia è diventata un deposito di alghe, cumuli di posidonia capaci di inghiottire chi ci cammina sopra. Nel molo, invece, sono stati i grandi blocchi di cemento armati a essere presi a schiaffi dalle onde a tal punto da essere stati spostati, buttati giù, divelti dalla loro sede.