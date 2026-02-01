Si sono concluse le operazioni per liberare la carreggiata da terra e massi precipitati dalla parete che abbraccia la statale tra Teulada e Domus de Maria: “La statale 195 è stata riaperta al traffico grazie anche alla collaborazione congiunta barracelli, Anas e Comune di Teulada che ha messo a disposizione i mezzi per la rimozione dei detriti dalla sede stradale” ha spiegato il Capitano Santilli della Compagnia barracellare del Comune di Teulada.

Le piogge incessanti di questi giorni hanno causato molti disagi alla viabilità in molti punti del territorio del sud Sardegna: le maggiori criticità sono state già risolte grazie al celere lavoro delle istituzioni e degli enti preposti.