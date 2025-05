Cagliari è già in piena estate. Anche se il calendario dice primavera, nel capoluogo sardo l’atmosfera è quella di agosto: turisti ovunque, locali affollati, vie del centro animate a ogni ora. La zona della Marina è il cuore pulsante di questo fermento. I tavolini all’aperto sono sempre occupati, i ristoranti fanno il pieno, e passeggiare sul lungomare o per i vicoli storici significa mescolarsi a un continuo via vai di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Una delle spinte principali arriva dal traffico crocieristico.

Le grandi navi ormeggiano regolarmente al porto, riversando ogni giorno centinaia di passeggeri nel centro cittadino. I visitatori si muovono tra il Bastione, il quartiere di Castello, le boutique di via Manno e i locali più tipici, lasciandosi conquistare dalla storia, dal cibo e dal clima già decisamente estivo. Cagliari attira viaggiatori da tutta Europa, e perfino americani, sempre più curiosi di scoprire non solo il mare, ma anche la città, le sue tradizioni e la sua cucina. Passeggiano tra le vie del centro, fotografano i palazzi storici, esplorano i quartieri più autentici e si fermano volentieri nei locali tipici. La città, più che mai, sembra rispondere bene a questo boom. Le strutture ricettive sono attive, molte già vicine al tutto esaurito e l’atmosfera è quella di una destinazione sempre più internazionale. Non è solo il mare a fare da richiamo: Cagliari si propone come città da vivere tutto l’anno, grazie alla cultura, agli eventi e alla qualità dell’accoglienza. Anche i quartieri storici meno battuti stanno conoscendo una nuova vitalità, con turisti interessati a esperienze autentiche, percorsi alternativi e soggiorni più lunghi del solito. E con l’arrivo dell’estate vera e propria, il flusso è destinato a intensificarsi. Tutti gli indizi portano nella stessa direzione: quella di una stagione turistica molto promettente, che potrebbe superare le aspettative. Cagliari si conferma, insomma, non solo porta d’ingresso alla Sardegna, ma anche destinazione pienamente matura e capace di brillare di luce propria.