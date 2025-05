Tra impegni sociali (come la visita al Cpr di Macomer) e la presentazione del suo libro a Cagliari, Ilaria Salis si gode il mare unico della Sardegna a Cala Sinzias. Uno scatto spontaneo e sorridente in costume in cui l’Europarlamentare si rivolge direttamente ai cittadini, chiamati al voto referendario il prossimo weekend.

“Che figata andare al mare, soprattutto nelle splendide spiagge libere della Sardegna”,scrive “Ma mi raccomando: tra una settimana, l’8 e il 9 giugno, tutte e tutti a votare al referendum. È un appuntamento importante:contro il precariato, per la cittadinanza, per dare un segnale di riscossa popolare”. E conclude: “Prima il voto, poi al mare, o in montagna, o dove preferite.Dai che se vinciamo, ce la godiamo ancora di più”.