L’ennesima beffa emerge con il segnale dei lavori, ma non sono quelli delle sale operatorie. Nuovo attacco di Gianfranco Angioni di Usb Sanità: “La condizione del polo oncologico regionale Businco è diventata un simbolo emblematico di un disastro gestionale che ormai va avanti da anni. L’ingresso principale del Businco da oggi è stato interdetto, circondato da recinzioni che annunciano “lavori in corso”. Tuttavia, a dispetto delle aspettative, non si tratta dei tanto attesi lavori di ristrutturazione delle sale operatorie, ma semplicemente del rifacimento della facciata dell’Ala B. Questo paradosso non fa che aumentare il senso di frustrazione e impotenza tra pazienti e personale sanitario.

Gianfranco Angioni, rappresentante del sindacato USB Sanità, ha giustamente sollevato interrogativi sulla responsabilità della Direzione Generale precedente: “Basta con queste farlocche prese in giro”. Invita le autorità a verificare come mai, ad oltre due mesi dal trasferimento delle specialistiche chirurgiche oncologiche, i lavori per l’adeguamento sismico e la modernizzazione delle sale operatorie non siano ancora iniziati. Nel frattempo, il Presidio Ospedaliero San Michele, dove sono state trasferite le specialistiche, continua a trovarsi in una situazione critica, sottoposto al peso di un’organizzazione insufficiente e di servizi carenti.

Angioni denuncia che “La crisi oncologica che stiamo vivendo è insostenibile”. Nonostante siano passati più di 40 giorni dal trasferimento delle sale operatorie al Businco, non c’è traccia di interventi concreti. “I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati predisposti, ma la realtà racconta di un edificio abbandonato e di un Ospedale che non riesce a rispondere completamente alle esigenze dei pazienti”. Le liste di attesa si allungano, e i servizi essenziali, come gli ambulatori per il posizionamento dei cateteri venosi centrali, sono sempre più difficili da reperire. È inaccettabile che i malati oncologici, tra i più vulnerabili tra noi, debbano affrontare questa battaglia da soli, privati del diritto a cure adeguate in strutture idonee e con personale sufficiente.

Il sistema sanitario regionale ha dimostrato di essere incapace di gestire la salute pubblica in modo efficace. L’affermazione riguardante la predisposizione di una rete oncologica regionale si rivela, in effetti, come una mera illusione: le strutture esistenti non sono in grado di fornire le cure necessarie e, al contrario, si configurano come una “scatola vuota”, priva di contenuti e servizi reali. I pazienti oncologici, già di per sé provati dalla malattia, si trovano a dover affrontare anche la beffa di una struttura sanitaria inadeguata e inoperante.

“Le affermazioni delle istituzioni circa il miglioramento della situazione appaiono dunque come una narrazione distorta, lontana dalla realtà quotidiana dei malati. Non è tollerabile che gli interventi chirurgici siano ridotti a causa di una gestione inefficace e di una pianificazione scellerata. È urgente un cambiamento radicale nella gestione della sanità oncologica affinché il diritto alla salute possa tornare a collocarsi al centro delle politiche sanitarie.

Facciamo quindi un appello deciso: è fondamentale che ogni paziente, in particolare quelli oncologici, non sia considerato solo un numero nell’ingranaggio di un sistema, ma venga riconosciuto come individuo con diritti e dignità. La salute dei cittadini deve essere una priorità indiscutibile ed è tempo di agire in modo concreto per migliorare la situazione dei presidi sanitari e garantire cure oncologiche di qualità.

La situazione attuale è semplicemente inaccettabile. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a un panorama in cui le promesse di rinnovamento restano tali, senza mai tramutarsi in azioni tangibili. È nostro dovere instillare un senso di urgenza nelle autorità competenti e richiedere risposte rapide. I pazienti hanno diritto a una sanità che funziona, a un’assistenza competente e umana, e non possono aspettare ulteriormente mentre i lavori per le sale operatorie, rimangono solo un’illusione.

I malati oncologici già provati dalla malattia meritano una risposta tempestiva”