Cagliari, l’emergenza rifiuti continua: “Guardate lo schifo che regna al cimitero di San Michele”. Non ha dubbi Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo: “Dove parcheggiano centinaia di persone che devono andare a trovare i loro cari. Nonostante le segnalazioni, è da mesi in queste condizioni”. E a questo punto, come sottolinea l’associazione, non si tratta certo di una questione di colore politico, di colpe di questa o della precedente amministrazione. Ma anche e soprattutto dellpinciviltà dei cagliaritani ( e non) che scaricano in maniera incontrollata, addirittura di fronte al cimitero dove riposano i defunti, e dove tra qualche settimana si celebrerà proprio il loro ricordo.