Cagliari, le strade del centro storico scambiate per bagni pubblici: “Odore di urina e vomito dappertutto”. La protesta dei residenti: “Degradante e umiliante dover trasportare il piscio per le scale dei nostri palazzi e togliersi le scarpe prima di entrare dentro casa”.

Presa d’assalto da migliaia di persone, la città del sole oggi si è presentata così: inciviltà e mancanza di rispetto da parte di chi ha festeggiato sino a notte fonda gli eventi che si sono susseguiti durante l’arco della giornata. Non solo Sant’Efisio, anche un party al Bastione che ha richiamato decine di persone. “Pochi bagni pubblici presenti”, è una delle osservazioni dei cittadini, “ciò non giustifica e non da il diritto di urinare in mezzo alla strada” osserva un altro. In via San Giuseppe e non solo sono state avvistate diverse persone sversare sulla strada ciò che non si poteva più trattenere, con disinvoltura come se fosse una cosa normale: “Anche in via Cammino Nuovo, alle 18, in pieno giorno, c’era chi vuotava la vescica contro il muro, tra il via vai della folla” racconta un cittadino, “ho avuto parole con due simpatici ragazzi che urinavano tra i cassonetti di vico dei genovesi verso le 18.30. Ormai tra orde di turisti dalle crociere e questi eventi il quartiere è alla mercé di questi individui” aggiunge un altro.