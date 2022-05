Cagliari, le ricerche finiscono in tragedia: Roberto Taccori trovato morto sugli scogli

Non c’è il lieto fine. Roberto Taccori, il 47enne di Quartu sparito due giorni fa, è stato trovato morto tra gli scogli tra Calamosca e Marina Piccola. Il suo cadavere è stato individuato dai Vigili del fuoco a bordo di un elicottero su una scogliera. Nelle acque del golfo antistanti alla località di Calamosca e Marina Piccola impegnati anche i sommozzatori e il nucleo nautico dell’unità navale dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale. In attesa l’autorizzazione del magistrato di turno per procedere alle operazioni di recupero della salma. Presente, sul posto, il medico legale e la Guardia Costiera. Il dispositivo di ricerca e soccorso e coordinamento, si è svolto in costante contatto con la prefettura di Cagliari. L’uomo era scomparso nel nulla martedì mattina, l’ultima volta era stato avvistato proprio a Marina Piccola, intento a compiere una delle sue solite lunghe camminate. Potrebbe essere stato colto da un malore improvviso durante un’escursione nell’area green che sovrasta il golfo di Cagliari.

Roberto Taccori lascia la moglie, due figlie, un fratello e tantissimi amici. Un anno fa aveva avuto un infarto e aveva smesso di lavorare come magazziniere.