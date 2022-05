Cagliari, caos spazzatura a San Michele: tanta puzza e sacchetti selvaggi sui marciapiedi

Discariche selvagge a cielo aperto. Il video dei sacchetti abbandonati a San Michele spopola su Facebook Già nelle settimane scorse il problema era esploso nel rione coinvolgendo via Podgora, via Bosco Cappuccio, piazza Medaglia Miracolosa e via Timavo. Strade dove si manifesta il problema della spazzatura selvaggia sui marciapiedi. Complice l’aumento della temperatura, i cattivi odori si diffondono e la situazione diventa ancora più antipatica.

I cittadini della zona da tempo protestano. Il Pd ha denunciato che “il sindaco di Cagliari il 12 giugno 2020 aveva promesso la pulizia della città, e dichiarato che la stava portando avanti quotidianamente. Avevamo anche detto che non sarebbe stato facile e lo ribadiamo. Perché un conto è bonificare e fare una pulizia straordinaria della città, un altro è tenere la città pulita””.