Cagliari, le lacrime davanti al bar della generosità: “Scusi ho perso tutto: lavoro casa e famiglia….”. La storia struggente raccontata da Sandro Mascia, titolare del caffè Barcellona alla Marina a Cagliari. Un uomo di mezza età distinto che piange perchè non ha i soldi per mangiare: una storia che potrebbe essere quella di tutti, in un grave momento di difficoltà. Le parole di Sandro Mascia, è un racconto di vita in mezzo alla crisi: “Stavo chiudendo ed è entrato un signore della mia età sui cinquanta, ben vestito. Siamo in chiusura gli ho detto. Mi fissava. La serranda era a metà. E questo mi fissava.

” Ho detto che stiamo chiudendo…”

” Scusi ho fame …è avanzato qualcosa da mangiare?”

Prendo un panino, delle paste, una pizza che è avanzata, metto tutto in una busta e gliele porgo.

” Mi scusi mi vergogno…”

Comincia a piangere, ed esce.

Esco fuori e gli metto la busta in una mano.

“Prenda non si deve vergognare…”

Continua a piangere.

” Mi scusi ho perso tutto, lavoro, casa, tutto…grazie della sua generosità…”

Si gira e si incammina a testa bassa verso via Roma.

In quel momento, mi rivedo in quell’uomo.

Può capitare a me, può capitare a tutti. Una separazione, perdita del lavoro, una depressione, un incidente stradale, possiamo morire…

Non lamentiamoci mai, perché la vita è un respiro, e tutto può succedere…”.