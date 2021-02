Cagliari, l’assessore Sorgia raccoglie l’appello per far ripartire lo svago in città

L’Assessore comunale di Cagliari al turismo Alessandro Sorgia ha raccolto l’appello per far ripartire almeno lo svago in città. Non solo: per Sant’Efisio è tutto pronto, “ora attendiamo gli sviluppi della situazione. Il commercio a Cagliari? I numeri non sono soddisfacenti ma confidiamo in una ripresa”.

Ai microfoni di Radio Casteddu l’assessore spiega: “Io ho colto veramente il grido di dolore di queste attività legate al mondo dello spettacolo viaggiante non solo a Cagliari, ma in tutta la Sardegna e in tutta Italia sono chiuse dal mese di ottobre. Gli operatori hanno bisogno di riprendere l’attività in insicurezza evitando gli assembramenti che si sono registrati in altre situazioni. Questa è un attività all’aperto, quindi bisogna trovare le situazioni migliori nell’interesse non solo dei frequentatori ma degli stessi operatori”.

Il turismo a Cagliari: Sant’Efisio quasi certamente sarà senza pubblico ma i dati ci portano a sperare. “Non faccio nessuna previsione, abbiamo perso Luna Rossa, Sant’Efisio e tante iniziative importanti. Ritengo che anche con i settori di categoria ci stiamo rimboccando le maniche e stiamo programmando le attività. Per Sant’Efisio abbiamo programmato tutto nell’eventualità che si possa celebrare come eravamo abituati, anche se non credo. Abbiamo comunque già valutato anche altri piani, ci stiamo lavorando. Di sicuro quello che sarà fatto è lo scioglimento del voto”.

“Il commercio è il settore ancora più colpito allo stato attuale. Il grido di dolore è anche da parte dei commercianti ma non ci siamo arresi: ho trovato molti combattenti insieme a me con i quali stiamo cercando le soluzioni migliori perché, secondo me, se muore il commercio in città, muore la città e non possiamo permettercelo. In questi giorni ho avuto un interessante incontro con Ryanair e Sogaer e stiamo cercando di promuovere al meglio il territorio, ma dobbiamo capire se questi contagi diminuiscono finalmente e se vaccini possono avere il risultato che tutti noi auspichiamo. I numeri non sono soddisfacenti ma confidiamo insieme a una ripresa. Bisogna però che il governo centrale faccia la sua parte con il nuovo governo e mi auguro che certe attività, se messe in sicurezza, possono portare minori problemi di quelli che magari vengono evidenziati. Durante la pandemia ha preso piede il commercio online che ha chiaramente indotto le persone ad aver paura di uscire di casa e questi hanno avuto un fatturato incredibile. Io sto dalla parte del commercio dei nostri concittadini e degli operatori che operano in città. Insieme abbiamo creato, quando si poteva fare, degli eventi per poter cercare per dare un segno di ripartenza; queste ondate delle varianti non depongono a nostro vantaggio ma di sicuro ho trovato dei combattenti e insieme vinceremo questa battaglia”.

Risentite qui l’intervista all’ Assessore Alessandro Sorgia del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu