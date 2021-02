Aspal, gli annunci di lavoro in Sardegna

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

ASSEMINI

Un’azienda di Assemini cerca 20 installatori manutentori di impianti fotovoltaici. Offre un contratto a tempo determinato.

NUORO

Un’azienda di Nuoro cerca 1 receptionist. Offre un contratto di apprendistato.

PULA

Un’azienda di Pula cerca 1 maitre d’hotel. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di di Porto Torres cerca 1 mastro muratore in pietra o mattoni. Offre un contratto a tempo indeterminato.

VALLEDORIA

Un’azienda di Valledoria cerca 1 addetti all’accoglienza alloggio e ristorazione e un addetto al catering. Offre un contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 2 concierge. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 addetto alla gestione acquisti, 1 impiegato di magazzino, 2 addetti al ricevimento merci, 2 autisti, 1 addetto alla fatturazione, 1 verniciatore e 1 tirocinante commesso alle vendite. Offre contratti a tempo indeterminato e un tirocinio regionale.

MOGORO

Un’azienda di Mogoro cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo indeterminato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 impiegato amministrativo. Offre un contratto a tempo determinato.

GONNOSFANADIGA

Privato cerca a Gonnosfanadiga 1 badante. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 tecnico gestione cantieri edili. Offre un contratto a tempo determinato.

OZIERI

Un’azienda di Ozieri cerca 2 operatori socio sanitari. Offre un contratto a tempo indeterminato.

BARI SARDO

Un’azienda di Bari Sardo cerca 1 tirocinante commesso di vendita. Offre un tirocinio regionale.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 tirocinante disegnatore tecnico. Offre un tirocinio regionale.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 6 manovali e 10 muratori. Offre un contratto a tempo indeterminato.

SAMASSI

Un’azienda di Samassi cerca 2 braccianti agricoli. Offre un contratto a tempo determinato.

SENORBI’

Un’azienda di Senorbì cerca 2 manovali, 2 muratori, 2 carpentieri, 2 elettricisti e 2 idraulici. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 2 giardinieri. Offre un contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO

Un’azienda di Villacidro cerca 1 addetto mansioni di segreteria. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 tecnico produzione servizi e 2 agenti di vendita. Offre rispettivamente un contratto a tempo determinato e due contratti di lavoro autonomo.

SAMASSI

Un’azienda di Samassi cerca 2 braccianti agricoli. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 esperto contabile e 3 addetti al lavaggio dei veicoli. Offre un contratto a tempo determinato.

CABRAS

Un’azienda di Cabras cerca 1 tirocinante fatturista. Offre un tirocinio regionale.

ALGHERO E CAGLIARI

Un’azienda cerca per le sedi di Alghero e Cagliari 2 commessi di vendita. Offre un contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

PAU

Il comune di Pau assume per il cantiere 1 impiegato/operatore amministrativo. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 25 febbraio. Info nel CPI di Ales.

GAIRO

Il comune di Gairo assume per il cantiere 1 manovale/personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate, 1 muratore in mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 25 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

SAN VITO

Il comune di San Vito assume per il cantiere 1 addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate, 1 muratore in pietra e mattoni, 2 manovali/personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate, 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 25 febbraio. Info nel CPI di Muravera.

LOTZORAI

Il comune di Lotzorai assume per il cantiere 1 muratore in mattoni, 1 carpentiere edile, 1 operatore di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque, 1 architetto. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 24 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

SANT’ANTIOCO

Il comune di Sant’Antioco assume per il cantiere 4 addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate, 2 operatori alla motosega, 6 operai idraulici forestali, 2 manutentori in mattoni lavori di manutenzione. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 23 febbraio. Info nel CPI di Carbonia.

PORTOSCUSO

Il comune di Portoscuso assume per il cantiere 3 operatori alla motosega, 1 addetto alla manutenzione del verde e 3 impiegati tecnici. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 16 febbraio. Info nel CPI di Carbonia.

GUSPINI

Il comune di Guspini assume per il cantiere 5 manovali edili, 6 muratori, 1 geometra e 7 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 23 febbraio. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

SCANO DI MONTIFERRO

Il comune di Scano di Montiferro assume per il cantiere 2 muratori e 1 geometra. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Cuglieri.

MORES

Il comune di Mores assume per il cantiere 1 muratore e 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, part time. Domande fino al 23 febbraio. Info nel CPI di Ozieri.

PALAU

Il comune di Palau assume per il cantiere 1 muratore in mattoni e specializzato in lavori di manutenzione, 4 muratori in mattoni e qualificati in lavori di manutenzione e 5 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 23 febbraio. Info nel CPI di Olbia.

FURTEI

Il comune di Furtei assume per il cantiere 6 addetti alla manutenzione del verde e 1 escavatorista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 22 febbraio. Info nel CPI di Sanluri.

OLMEDO

L’agenzia regionale per la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione in agricoltura (Agris) della Sardegna – per la sede di Olmedo (Azienda Bonassai) – assume con selezione articolo 16, 2 pastori e 2 conducenti di macchine agricole. Il contratto sarà nel contesto della Regione. Domande dal 25 febbraio al 5 marzo. Info nel CPI di Alghero.

DONORI

Il comune di Donori assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

TEMPIO PAUSANIA

Il comune di Tempio Pausania assume per il cantiere 1 caposquadra e 10 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

OSINI

Il comune di Osini assume per il cantiere 2 manovali agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

VALLEDORIA

Il comune di Valledoria assume per il cantiere 1 impiegato tecnico e 8 operai comuni. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 18 febbraio. Info nel CPI di Castelsardo.

OSCHIRI

Il comune di Oschiri assume per il cantiere 3 operai con le mansioni di personale forestale non qualificato, 2 muratori in mattoni e qualificati in lavori di manutenzione, 1 tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate. Il contratto sarà a tempo determinato part-time. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Olbia.

LACONI

Il comune di Laconi assume per il cantiere 1 operaio con le mansioni di personale forestale non qualificato. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Ales.

ALBAGIARA

Il comune di Albagiara assume per il cantiere 4 braccianti agricoli e 2 muratori in mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 27 giorni. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Ales.

ORUNE

Il comune di Orune assume per il cantiere 2 geometri o periti agrari, 1 ragioniere. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 19 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

ERULA

Il comune di Erula assume per il cantiere 1 operaio comune. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 18 febbraio. Info nel CPI di Castelsardo.

TORTOLI’

Il comune di Tortolì assume per il cantiere 1 addetti alla manutenzione del verde, 4 giardinieri, 2 idraulici, 1 muratore in mattoni, 1 elettricista manutentore di impianti, 1 assistente di archivio e biblioteca, 1 responsabile comunicazione sociale e 2 ingegneri civili. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino al 18 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

MUSEI

Il comune di Musei assume con selezione articolo 16, 1 addetto alle pulizie (Bidello). Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 22 febbraio al 1° marzo. Info nel CPI di Iglesias.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Sanluri. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Ales. Info nel CPI di Ales

Cantiere comunale Alghero. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comune Alghero. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comunale Ottana. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Birori. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comunale Maracalagonis. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comune Selegas. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Pabillonis. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comune Villasimius. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comunale Calangianus. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comune Sadali. Info nel CPI di Isili

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Nurri. Info nel CPI di Isili

Cantiere comune Dualchi. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comunale Teulada. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Calasetta. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comunale Tergu. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comune Capoterra. Info nel CPI di Assemini

LEGGE 68

PORTOSCUSO. 1 autista conducente di autocarro e carrello elevatore

Un’azienda cerca per la sede di Portoscuso (località Portovesme) 1 autista (con patente B) conducente di autocarro e carrello elevatore iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi, full time. Info nei CPI di appartenenza.

QUARTU SANT’ELENA. 3 addetti movimentazione merci/facchino

Un’azienda cerca per la sede di Quartu Sant’Elena 3 addetti alla movimentazione merci/facchino iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Info nei CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Selezione 2 impiegati tecnici presso azienda a Sarroch. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di CAGLIARI (seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

“Cercare lavoro in tempo di Covid (parte 2): strategie e informazioni per passare dal curriculum all’azione nell’era digitale” (riservato a chi ha frequentato la parte 1) – venerdì 19 febbraio, ore 10

“Resto al Sud: informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni” – giovedì 18 febbraio, ore 10

“Orientarsi al Programma Garanzia Giovani: una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35” – giovedì 25 febbraio, ore 10

“Come passare dall’idea al progetto d’impresa: informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas” – venerdì 26 febbraio, ore 10

CPI di ISILI aspal.cpiisili@regione.sardegna.it

“I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: istruzioni per l’uso” – giovedì 18 febbraio, ore 10

“Cercare lavoro è un lavoro: strumenti per la ricerca attiva” – lunedì 22 febbraio, ore 10

CPI di LANUSEI (aspal.cpiogliastra@regione.sardegna.it)

“Curriculum vitae e video cv: consigli utili” – mercoledì 17 febbraio ore 16

“Cantieri comunali online: Come partecipare” – giovedì 18 febbraio, ore 15

“Gli annunci di lavoro dei Cpi su Borsa lavoro: come candidarsi” – lunedì 22 febbraio, ore 12

CPI di MACOMER aspal.cpimacomer@regione.sardegna.it

“Cercare lavoro nell’era digitale: il web e i social network nella ricerca di lavoro” – mercoledì 17 febbraio, ore 15

“La Borsa Lavoro: come pubblicare il CV e inviare candidature” – martedì 23 febbraio, ore 15:30

CPI di NUORO (cpinuoro.seminari@regione.sardegna.it)

“Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva” – giovedì 18 febbraio, ore 10

“Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti” – martedì 23 febbraio, ore 10

“Il reddito di cittadinanza – Il Centro per l’impiego: istruzioni per l’uso” – martedì 23 febbraio, ore 16

“Fare impresa con resto al SUD” – mercoledì 24 febbraio, ore 11

“Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi”- mercoledì 24 febbraio, ore 16

“Legge 68/99 – Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione” – giovedì 25 febbraio, ore 11

CPI di SENORBÌ (aspal.cpisenorbi@regione.sardegna.it)

“Creazione d’impresa con Resto al Sud” – martedì 16 febbraio, ore 11

“Curriculum Vitae: Il mio biglietto da visita per candidarmi in maniera efficace” – mercoledì 17 febbraio, ore 11

“Tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo” – venerdì 26 febbraio, ore 11