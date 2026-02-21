Un mese di lavoro e 8 mila mattoncini. Una splendida opera che l’artista cagliaritano Maurizio Lampis ha voluto dedicare a uno dei suoi miti pop, Max Pezzali. Il cantante pavese sarà protagonista delle 5 serate del Festival di Sanremo sulla ormai nota nave sulla quale ci sarà un autentico show nello show. Lampis è già pronto per raggiungere la città dei fiori per mostrare direttamente a Max la sua opera.

“Settimana prossima partirò per Sanremo dove verrò intervistato da alcune radio per raccontare questo mio nuovo progetto dedicato ad un grandissimo della musica italiana, Max Pezzali, ospite d’onore alla più importante rassegna di canto italiana arrivata alla sua 76esima edizione”, spiega Lampis.

“Il mio sogno?

Incontrarti per mostrartelo dal vivo.

Da lunedì incominciera’ questa mia avventura che vi racconterò con live e foto.

Max tu per me SEI UN MITO ‼️

A presto”