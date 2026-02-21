Giornata di disagi lungo la statale 130, dove un incidente ha paralizzato per oltre un’ora la circolazione all’altezza dell’incrocio tra Assemini e Sestu, nei pressi di un’area commerciale del centro abitato. Tre le vetture coinvolte nello scontro, quattro le persone rimaste ferite.

L’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, snodo quotidiano per chi si sposta tra l’hinterland e Cagliari. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: tra le ipotesi al momento al vaglio, una precedenza non rispettata.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a liberare la carreggiata, mentre le ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code fino al completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.