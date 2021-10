Cagliari, lampioni ko in mezza città: paura e pericolo incidenti da San Benedetto a Stampace

Sono decine le strade di Cagliari dove, da ormai due settimane, quando arriva la sera, in parallelo regna il buio. I lampioni, spesso anche con le nuove luci a led, installati dal Comune? Spenti, desolatamente spenti, come se ci si trovasse nel bel mezzo del deserto. E invece no: dalla zona di San Benedetto sino a quella di Stampace è un fiume di segnalazioni e lamentele. E proprio sulle segnalazioni emerge una maxi falla: all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune saprebbero benissimo del buio totale che avvolge quasi mezza città ogni sera, ma sinora non è stato fatto nulla di concreto.

Da via Foscolo a via Garibaldi, via Orlando e arrivano segnalazioni anche dal quartiere di Bonaria. E i cittadini arrabbiati scrivono sia sui social sia alla nostra redazione: “Via Foscolo è così, al buio, da 10 giorni. Ho inviato messaggi all’Urp ma niente è stato risolto”, spiega una pensionata, Angela M. “Da più di dieci giorni mezzo quartiere San Benedetto è privo di illuminazione pubblica. Informato il Comune, ma pare sia impossibile la riparazione”, racconta Sergio L. nel gruppo Fb di “La mia Cagliari”. E qualcuno fa osservare che “anche la zona di Bonaria non è da meno”.