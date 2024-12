Cagliari, l’amaro Natale senz’acqua degli abitanti di Castello: “Qui non mandano neppure le autobotti”. Brutto risveglio natalizio per gli abitanti di Castello, che raccontano la loro rabbia a Casteddu Online: “Siamo senz’acqua dalle nove del mattino, la Protezione Civile non ci porta nè bottiglie da bere nè almeno le autobotti per cucinare il pranzo. Viviamo costantemente tra ascensori che non funzionano, parcheggi inesistenti, siamo un quartiere letteralmente dimenticato. Poveri noi, abitanti di Castello”. Quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del centro storico è infatti diventato ormai un quartiere fantasma, abbandonato dalle varie giunte comunali nel corso degli anni. E oggi la ciliegina sulla torta: rubinetti a secco per Natale. “IUl buon Natale di Abbanoa”.