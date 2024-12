Sardegna, il Natale di Alessandra Todde: “Penso ai lavoratori di Glencore, il 27 sarò a lottare insieme a loro”. La governatrice sarda il 25 dicembre: “Oggi penso a quanto sono fortunata a poter passare le feste di Natale con la mia famiglia. E nel frattempo penso a chi le sta passando con la preoccupazione del lavoro. Proprio come le lavoratrici e i lavoratori di Glencore, che vedrò il 27 dicembre, o con chi ha problemi di salute o non è in libertà.