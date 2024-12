Selargius dice addio al più grande donatore di sangue della Sardegna: a 93 anni si è spento Ignazio Allegri, che con 240 donazioni, si era aggiudicato il prezioso primato. “Un grande uomo, generoso sino all’ultimo respiro”, hanno espresso i figli Tore, Letizia, Paolo, Marcello e Carlo.

“Se fosse stato per lui avrebbe continuato ancora a lungo” a donare, perché lui era così, amava dare. Come il sangue, e per questo il suo record è stato onorato con riconoscimenti e medaglie collezionate in 49 anni di “carriera” da donatore.

“Ma signor Allegri ha in curriculum anche l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica, conferita nel 2001, con tanto di pergamena a firma dell’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi, e due udienze in Vaticano: ha rappresentato l’Avis regionale davanti a Papa Giovanni XXIII e a Giovanni Paolo II” aveva ricordato il sindaco Gigi Concu.