Cagliari, ladri scatenati nei parcheggi sotterranei delle torri di Monreale: svaligiati furgoni e scooter delle aziende

Vetri rotti, segni sulle lamiere e monete e altri oggetti portati via. È stato un weekend amaro, quello vissuto dai proprietari di furgoni, auto e scooter parcheggiate nei parcheggi sotterranei delle torri di Monreale, a Pirri. Come testimoniano le foto spedite alla nostra redazione, i malviventi sono entrati in azione, soprattutto sabato, visitando tutte e cinque le torri. Sono riusciti a superare i cancelli, in qualche caso utilizzando probabilmente le entrate laterali, e hanno dato sfogo alla loro inciviltà.

Nessun mezzo è stato risparmiato, e si tratta in tutti i casi di furgoni e macchine di proprietà delle poche aziende che hanno gli uffici nelle torri. Sicura e scontata la denuncia alle forze dell’ordine per quanto, stando a quanto trapela, nei sotterranei non siano presenti sistemi d’allarme o telecamere.