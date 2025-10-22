Cagliari, ladri in azione nella fioreria di via Piemonte: serranda divelta e vetrata distrutta. Un altro colpo messo a segno durante la notte ai danni di un esercizio commerciale, questa volta a essere preso di mira è stato il negozio di piante e fiori di via Piemonte. “Sono entrati i ladri, hanno tagliato la serranda e rotto un vetro” ha spiegato il proprietario.

Solo ieri è accaduta la stessa cosa alla macelleria situata in viale Sant’Avendrace ma sono solo gli ultimi casi avvenuti in città.

Non stanno più tranquilli i commercianti dell’hinterland cagliaritano, sempre ieri una pizzeria di Selargius è stata presa di mira da un ladro, per l’ennesima volta: magro bottino ma la percezione della sicurezza vacilla sempre più.