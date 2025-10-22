Terribile aggressione questa mattina in via Grassini a Milano. Una donna di 52 anni è stata accoltellata dall’ex marito 64enne. Stando a quanto a ricostruito, l’aggressione è avvenuta sotto casa. L’uomo avrebbe atteso la vittima per poi coglierla di sorpresa e colpirla al volto. La 52enne ha tentato di scappare, ma non è bastato: l’uomo purtroppo l’ha raggiunta e colpita nuovamente. Attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. La relazione fra i due era terminata tre anni e sembra che il 64enne non sopportasse l’idea che l’ex moglie potesse rifarsi una vita.

Foto del nostro partner QN