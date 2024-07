Cagliari, lacrime nel mondo del commercio: è morta la storica panettiera stampacina Susanna Sorchi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto nel mondo del commercio a Cagliari per la scomparsa di Susanna Sorchi. Per decenni è stata panettiera in piazza Yenne, la sua bottega “Viaggio tra i sapori” era incastonata tra cocktail bar e locali food, quasi come un'”oasi diversa” proprio in mezzo alla movida. Aveva 63 anni. Sino al 2019 aveva gestito l’attività in piazza, per poi spostarsi ancora di più nel cuore di Stampace, in via Azuni. Lì, tra pane sempre fresco, spiccava anche pasta rigorosamente fresca e altre delizie, che spesso hanno anche conquistato i turisti. Era conosciuta da tutti gli stampacini ed era molto vicina a tutti gli eventi e ricorrenze del quartiere: “Tutto il gruppo, profondamente commosso si stringe con affetto a Maurizio, Carlotta e Emanuele per la prematura scomparsa di Susy. È stata da subito la nostra prima tifosa, ci ha aiutato enormemente alla crescita del gruppo, sempre disponibile in ogni occasione”, così dai vertici de Sa Ratantira Casteddaia, realtà che da decenni collabora col Carnevale cagliaritano. “Grazie di tutto Susy, avremo sempre un ottimo ricordo della bella persona che eri. Ci mancherai”.

Susanna Sorchi lascia la figlia Carlotta, Emanuele e Maurizio. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 25 luglio 2024 alle 16:30 nella chiesa di Sant’Anna.