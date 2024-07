Samatzai, linee telefoniche ko: ancora tanti disagi nel Campidano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Samatzai – Linee telefoniche ko, ancora disagi nel Campidano a causa del segnale a intermittenza: “Riuscire a mettersi in contatto è un delirio, dobbiamo usare i piccioni viaggiatori?” lamentano i residenti. Una problematica non indifferente soprattutto con i tempi che corrono a velocità di 4/5G: segnale assente, la mattina sparisce, improvvisamente, per ricomparire, altrettanto inaspettatamente, solo a tarda sera. Numerosi i disagi, dalle visite mediche non prenotate ai commercianti impossibilitati a lavorare. Ma anche telefonare a un parente diventa un’impresa: “Da circa 4 giorni alcuni gestori della telefonia mobile non ricevono il segnale – spiega Francesca Piga – isolando, così gli abitanti”. Da settimane, oramai va avanti questo strano fenomeno che interessa numerosi centri del Campidano: da Sanluri a Sardara, da Serramanna a San Gavino sono molteplici le segnalazioni che si sono susseguite. Generalmente il segnale, dopo ore o giorni di “turbolenza” riappare, ma intanto le conseguenze di una linea a singhiozzo pesano assai. Le cause? Non sono ancora ben chiare: intanto, ancora oggi, a Samatzai si vive come ai vecchi tempi: impossibile, però, anche volendo, tornare indietro. Le necessità attuali non lo consentono e i cittadini sperano in un rapido intervento da parte dei gestori al fine di porre un punto definitivo sulla questione e risolvere le problematiche, legate al territorio, al più presto.