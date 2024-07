Cagliari, Zedda archivia il progetto di Boeri: “In via Roma solo mezzo bosco e niente tunnel”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il bosco è dimezzato. E il tunnel sul lato mare non si farà mai. Il sindaco Massimo Zedda archivia l’idea dell’archistar milanese Stefano Boeri. L’annuncio oggi nella conferenza stampa sul futuro di via Roma. “La Soprintendenza ci ha detto che dobbiamo levare porzioni di prato per risistemare il granito”, ha dichiarato il sindaco. il bosco progettato da Boeri? Non c’è più. Ma non l’ho affossato io. Ci ha pensato la Soprintendenza che sta facendo rispettare le prescrizioni del piano regolatore ottocentesco. Restano le palme e ci saranno i lecci, anche se non so quanto dureranno davanti al mare. Meno male che sono state stralciate le querce”. Zedda bolla come “sogno” la piazza sul mare e boccia il “tunnel”: la trincea stradale che avrebbe dovuto portare le auto a una quota inferiore e garantire un collegamento pedonale rapido tra il nuovo bosco e il porto. “Non si farà. In cassa c’erano solo 40 milioni di fondi Pon, ma ne mancavano 80”, sottolinea il sindaco, “quei soldi li spenderemo in opere più importanti per i cittadini come scuole o alloggi popolari in condizioni critiche. Ci sono poi i tempi: per portare a termine un’opera di quel tipo servirebbero 20 anni”.

Zedda ha anche sottolineato come il progetto di Boeri abbia “invaso” anche il sedime dell’area portuale dove l’Authority ha in corso un progetto per la riqualificazione. Il primo cittadino ha anche dichiarato che la stessa Authority sta ragionamento su un tunnel stradale all’interno del porto.