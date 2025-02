Cagliari, l’abbraccio dei fan a Marascia: “Forza Miss”. “Devo fermarmi per un periodo. La bestia non guarda in faccia nessuno” ha comunicato l’artista attraverso la sua pagina social. Dj amata e ben nota al popolo della notte che, da decenni, balla con lei alla consolle, oggi in tanti si stringono per darle affetto e supporto morale. Per un pò dovrà concentrarsi su altro, “un giorno, uno dei tanti, vai a mille all’ora e ti arriva uno schiaffo fortissimo in faccia e non sai chi te lo ha dato né perché”: un periodo particolare, che non ha esitato colleghi e sostenitori a riempirla di cuori e incoraggiamenti. Lei rassicura: “È una situazione che affronto con determinazione e spero di tornare presto più forte e pronta a riprendere tutto da dove l’ho lasciato”. Tutti avvisati, quindi: “Fatevi trovare al vostro posto appena torno”.