Capoterra, da Frutti d’Oro a Su Loi residenti e pendolari a rischio: “Non possiamo aspettare il 30 giugno 2025 per il completamento dei lavori. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità”. Da una rotatoria all’altra, ogni giorno sono innumerevoli le segnalazioni da parte dei cittadini che percorrono la strada provvisoria realizzata a seguito dei lavori Anas. “Gravi carenze strutturali: curve pericolose, limite di velocità a 30 km/h e assenza di illuminazione. Serve un intervento immediato per garantire la sicurezza degli automobilisti”. Sulla questione interviene il consigliere regionale Alessandro Sorgia, Gruppo Misto, che chiede ufficialmente un intervento da parte della Regione al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti. “La situazione attuale della SS 195 è insostenibile e rappresenta un serio pericolo per i cittadini – afferma Sorgia –. La nuova SS 195 a quattro corsie, inaugurata il 5 settembre 2024, non ha risolto il problema del traffico pesante, che continua a transitare sulla vecchia statale, mettendo a rischio residenti e pendolari”. Il 7 gennaio 2025 un autotreno si è ribaltato in una delle curve più critiche del percorso provvisorio, dimostrando l’inadeguatezza dell’attuale viabilità. “I cittadini ci segnalano continuamente disagi e pericoli – prosegue Sorgia –. Non possiamo accettare che una strada così trafficata sia lasciata in queste condizioni. Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente con misure urgenti, tra cui il blocco del transito dei mezzi pesanti sulla vecchia SS 195 e un rafforzamento della segnaletica e dell’illuminazione”. Sorgia sollecita risposte concrete da parte della Regione e dell’Anas: “Non possiamo aspettare il 30 giugno 2025 per il completamento dei lavori. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità. È necessario accelerare i tempi e garantire soluzioni efficaci per ridurre i rischi lungo la statale.” Oltre alle problematiche di sicurezza, Sorgia evidenzia l’impatto economico negativo per le attività commerciali e i residenti della zona: “Le difficoltà di accesso e i tempi di percorrenza aumentati stanno danneggiando le attività locali e creando enormi disagi per chi quotidianamente si sposta per lavoro o studio. Non possiamo permettere che un’arteria così strategica resti in queste condizioni”.

Il Consigliere sottolinea inoltre la necessità di un tavolo di confronto tra Regione, Anas e amministrazioni locali: “Chiediamo un incontro urgente con le istituzioni competenti per definire una strategia di intervento immediata. La sicurezza e la vivibilità del territorio devono essere una priorità per tutti”. Il Consigliere Sorgia continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare le istituzioni affinché si intervenga tempestivamente per risolvere i problemi della SS 195.