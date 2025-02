La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta, ha ufficialmente riconosciuto l’eccezionalità dell’evento di avversità atmosferica, a seguito delle forti piogge che hanno colpito i territori del Sulcis e del Medio Campidano tra il 26 e il 27 ottobre 2024. L’assessore Satta ha spiegato che i danni sono stati valutati dai tecnici di Laore, che hanno avviato le misure di sostegno economico per la ripresa delle attività agricole e zootecniche. Sono stati approvati i confini territoriali per i danni, riguardanti 20 comuni delle province di Oristano, Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari, che comprendono 242 aziende principalmente agricole e zootecniche. I danni totali sono stati stimati in oltre 6 milioni di euro, con i danni alle colture pari a 4 milioni, alle strutture aziendali e viabilità interpoderale pari a 3, alle scorte aziendali pari a 100mila euro e al patrimonio zootecnico 135mila euro.