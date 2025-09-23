Catturata in diretta da migliaia di persone che, con lo sguardo rivolto verso il golfo, non hanno esitato ad attivare la fotocamera dello smartphone per immortalare la spettacolare colonna d’aria a forma di imbuto che si è formata in mare.

È poi arrivata in spiaggia, spiazzando ulteriormente chi ha avuto occasione di ammirarla a debita distanza, ma abbastanza vicino per osservarne movenze e caratteristiche.

Un fenomeno non raro ma sempre di forte impatto e non si esclude il bis: la forte perturbazione annunciata ieri infatti è arrivata sino alle coste meridionali dell’isola. La protezione civile ha lanciato poco fa un nuovo avviso che indica di prestare la massima attenzione nel corso delle prossime ore.