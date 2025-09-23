Sono ancora gravissime le condizioni del bambino investito pochi giorni fa mentre era in bicicletta con un amichetto per le vie del paese. Con lui erano presenti anche i genitori quando è stato travolto da un veicolo Ape. Sul posto i soccorritori sono arrivati prontamente e, considerata la gravità, è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

Ha riportato un grave trauma cranio-facciale, che crea forte preoccupazione. “Oggi Villanovaforru è in ansia” ha espresso il Comune. La speranza è che il piccolo possa presto riprendersi.