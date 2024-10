Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, la strage dei topi accanto alla passeggiata di Su Siccu: “Sono enormi, ne ho contati almeno 14”. Le carcasse dei topi galleggiano sul mare accanto alla passeggiata dei cagliaritani, un triste spettacolo dopo il nubifragio. Il racconto della nostra lettrice Lydia Boy: “Volevo segnalarvi che in acqua, lungo la passeggiata di Su Siccu, partendo dalla zona di Lunarossa, in acqua è pieno di topi morti con la pancia gonfia gonfia, questa mattina alle 8 ne ho contato 14”, racconta la ragazza. Una situazione che non è un bel biglietto da visita neppure per i turisti arrivati a Cagliari in vista del ponte di Ognissanti.