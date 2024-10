Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu, le luminarie in anticipo: due mesi prima è già Natale, le bollette elettriche non fanno paura. E’ ancora ottobre ma come vedete nella foto di Davide Loi in via Danimarca a Quartu vengono già installate le prime luminarie: un segno di festa e allegria, anche se in molti sono rimasti sorpresi dalla data insolita della partenza. Una boccata di ossigeno per i commercianti, l’amministrazione comunale non teme dunque le maxi bollette dell’energia elettrica che in passato avevano invece portato al comportamento opposto, risparmiare e piazzare le luminarie soltanto nel periodo strettamente natalizio. Resta ora la curiosità di capire se l’esperimento quartese sarà imitato anche negli altri centri dell’area vasta cagliaritana.