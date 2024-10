Capoterra, un uomo attaccato da un branco di cani mentre porta a passeggio il proprio animale domestico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Un uomo attaccato questa mattina da un branco di cani mentre portava a passeggio il proprio animale domestico: “Fortunatamente sono riuscito, ad allontanarli, fate attenzione”. E intanto cresce la paura in città: “È una situazione molto preoccupante”.

Cani liberi di vagabondare per le vie del centro abitato, non è una novità, anzi: numerose le segnalazioni da parte dei residenti che devono fare i conti con i quattro zampe a spasso da soli, senza il padrone, che si uniscono ad altri esemplari formando un branco. Difficili da gestire, soprattutto se di taglia grande, spesso chi incontra gli animali decide di far rientro a casa, specialmente se, in quel momento, accompagna il proprio animale nell’ora dedicata alla passeggiata.

Questa mattina l’incontro di un cittadino con un gruppo di “tre cani, tipo border collie”: si aggiravano liberamente, verso le 7,30 del mattino, “zona scuole, via Siena, Cavour e Parco Urbano”. I cani erano “visibilmente sovra eccitati”, hanno attaccato altri cani. Non solo: “Sono stato attaccato fortunatamente senza danni in quanto sono riuscito ad allontanarli. I cani sono sicuramente di proprietà e visibilmente ben tenuti. Fate attenzione” ha raccontato il cittadino interessato dal fatto.

Residenti preoccupati che non nascondono il disagio: “È un grande problema qui a Capoterra, sottovalutato, ho paura di passeggiare con il mio cane”. “Principalmente” spiega un residente, girovagano “in gruppo e sono cani grandi, liberi, senza custodia.

È molto rischioso non solo per i proprietari di cani che vanno a fare le passeggiate quotidiane ma per auto, bambini, chiunque insomma”.