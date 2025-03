La statua di Carlo Felice resterà al suo posto. È quanto deciso oggi dal Consiglio comunale di Cagliari, che ha respinto la mozione presentata dal consigliere Giuseppe Farris per la sua rimozione. Alla base della proposta, una riflessione storica e culturale: “La statua rappresenta un monarca le cui azioni e ideali non rispecchiano i valori democratici e liberali su cui si fonda la Repubblica italiana. Mantenere questa figura in una posizione pubblica centrale rischia di essere interpretato come una perdurante celebrazione di idee e azioni antidemocratiche”. Sulla questione è intervenuto il sindaco Massimo Zedda, che ha chiarito l’impossibilità di procedere alla rimozione per motivi normativi: “Concordo con la descrizione fatta da Farris circa la figura di Carlo Felice, che accomuna la caratteristica di molti monarchi dell’epoca. Tuttavia, alla richiesta fatta alla Soprintendenza se si potesse rimuovere, ci è stato risposto di no. Idem per il cambio di nome delle vie: non si può, perché comporterebbe difficoltà non trascurabili per chi vi risiede e lavora”. Pur respingendo la mozione, il consiglio ha accolto favorevolmente la proposta di affiancare alla statua una targa esplicativa che contestualizzi storicamente la figura di Carlo Felice. Il lavoro verrà affidato al dipartimento di Storia dell’Università di Cagliari, con l’obiettivo di fornire ai cittadini una chiave di lettura critica del personaggio.