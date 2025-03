Ha preso il via oggi con grande successo il mercato provvisorio di Piazza Nazzari. Fin dalle prime ore del mattino, un flusso continuo di persone ha riempito le corsie, tra curiosi e clienti abituali. Gli operatori si dichiarano complessivamente soddisfatti dell’avvio, nonostante alcune difficoltà iniziali.

“Le prime impressioni sono positive, c’è stata una buona affluenza e il mercato si presenta bene”, commentano i boxisti. “Ovviamente, ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare: non tutti i colleghi sono riusciti a partire subito, ma nel complesso la situazione è incoraggiante”.

Molti apprezzano la nuova disposizione: “Abbiamo trovato un mercato più piccolo ma funzionale e pulito. Dopo due settimane di attesa, vedere tanta gente è un segnale positivo”. Anche il supporto del Comune è stato riconosciuto: “Ci hanno fornito nuovi banchi in comodato d’uso e installato condizionatori a loro carico, facilitando il trasferimento”.

Non manca un accenno al futuro: “I lavori di riqualificazione erano necessari e, per ora, possiamo dirci soddisfatti. Forse siamo stati più pessimisti del dovuto”. L’atmosfera di fiducia tra gli operatori lascia ben sperare per il proseguo dell’attività nel mercato provvisorio.